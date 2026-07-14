Últimas notícias do Ceará: reforço anunciado, atacante acertado e jogador de saída

Jogada do Vozão desta terça-feira (14) repercute o anúncio de Sávio, o acerto com Nico Ferreira e mais informações

Escrito por Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 13:07
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O Ceará acertou a contratação do atacante Nico Ferreira. O jogador uruguaio de 24 anos será emprestado ao Vovô para o restante da temporada. O clube também anunciou oficialmente a chegada do lateral-esquerdo Sávio, do Remo. Por outro lado, o Ceará está acertando a saída do atacante Matheusinho, que deve ir para o Atlético-GO.

O Jogada do Vozão é um vídeo diário no canal do Jogada no YouTube, sempre com informações, análises e bastidores sobre o Ceará Sporting Club, o Alvinegro de Porangabuçu. Um espaço para o torcedor alvinegro ficar diariamente bem informado e por dentro dos bastidores de Porangabuçu. Acompanhe no YouTube.

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Imagem da notícia Últimas notícias do Ceará: reforço anunciado, atacante acertado e jogador de saída
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Últimas notícias do Ceará: reforço anunciado, atacante acertado e jogador de saída

Jogada do Vozão desta terça-feira (14) repercute o anúncio de Sávio, o acerto com Nico Ferreira e mais informações

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