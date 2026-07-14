Últimas notícias do Ceará: reforço anunciado, atacante acertado e jogador de saída

O Ceará acertou a contratação do atacante Nico Ferreira. O jogador uruguaio de 24 anos será emprestado ao Vovô para o restante da temporada. O clube também anunciou oficialmente a chegada do lateral-esquerdo Sávio, do Remo. Por outro lado, o Ceará está acertando a saída do atacante Matheusinho, que deve ir para o Atlético-GO.
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