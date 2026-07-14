Ceará anuncia lateral-esquerdo Sávio até o fim de 2026

O atleta estava livre no mercado desde março após deixar o Remo

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 10:00 (Atualizado às 10:13)
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Legenda: Com 31 anos, Sávio assina contrato em definitivo com o Ceará
Foto: Felipe Santos / CSC
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O Ceará anunciou a contratação do lateral-esquerdo Sávio. O atleta de 31 anos estava livre no mercado desde a rescisão contratual com o Remo, em março, e firmou contrato em definitivo até o fim da temporada.

O jogador já está integrado ao elenco alvinegro, participando das atividades sob o comando de Daniel Paulista. Sem espaço no clube paraense, participou de apenas seis jogos durante 2026, com uma assistência.

O afastamento foi uma decisão do então treinador colombiano Juan Carlos Osório, que pontuou episódios de falta de disciplina em campo. “Sávio é muito bom jogador, mas é indisciplinado. E hoje, no meu time, não quero jogadores indisciplinados. Eu quero um time de atletas comprometidos com o Remo. Então, Sávio, boa sorte. Seguramente vai encontrar outro time, pois joga muito bem, mas eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time", afirmou na época.

O técnico colombiano Juan Carlos Osorio foi demitido do Remo em março de 2026
Legenda: O técnico colombiano Juan Carlos Osorio foi demitido do Remo em março de 2026
Foto: Samara Miranda / Remo

Apesar da decisão, Sávio teve papel importante no Remo, onde estava desde 2024. No período, foram 35 partidas, com dois gols e cinco assistências, além das conquistas dos títulos do Campeonato Paraense e da Supercopa Grão-Pará, e de acessos consecutivos no time até a Série A.

Natural de Araquara, em São Paulo, iniciou a carreira na Ferroviária-SP.  Depois acumulou passagem por diversas equipes como América-MG, Goiás e Rio Ave, de Portugal. Já pelo futebol cearense, atuou no Ferroviário em 2018, se sagrando campeão da Série D do Brasileiro pelo Tubarão da Barra.

Ficha técnica

  • Nome: Sávio Antônio Alves (Sávio)
  • Posição: Lateral-esquerdo
  • Naturalidade: Araraquara/SP
  • Data de nascimento: 26/05/1995
  • Clubes onde passou: Ferroviária/SP, Athletico/PR, União Barbarense/SP, Campinense/SP, Ferroviário/CE, Londrina/PR, América/MG, Rio Ave (POR), Goiás/GO, Remo/PA e Ceará/CE.

Mercado da bola

O Ceará segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B. De forma oficial, a equipe já anunciou o lateral-direito Bryan Borges, o lateral-esquerdo Sávio e o meia Lucas Mugni e o atacante Renzo López. De nomes acertados, o Vovô fechou com o volante Pavani, do Remo, e os atacantes Rian Santana, do CSA, e Nico Ferreira, do Montevideo Wanderers-URU.

No momento, ainda busca mais peças para o técnico Daniel Paulista, recém-chegado no clube. Um dos alvos é o goleiro Gabriel Vasconcelos, atualmente do Vitória-BA

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