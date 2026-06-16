Tunísia anuncia novo técnico para a Copa do Mundo

A Tunísia anunciou, nesta terça-feira (16), a contratação do francês Hervé Renard como novo técnico para a sequência da Copa do Mundo de 2026. A mudança ocorreu após a Federação Tunisiana de Futebol (FTF) comunicar a demissão de Sabri Lamouchi, que sofreu uma goleada com o país na estreia do Mundial.

Na ocasião, a seleção tunisiana perdeu por 5 a 1 para a Suécia, no último domingo (14), e se complicou no Grupo F. Os próximos confrontos são diante do Japão (21/06) e da Holanda (25/06).

O contrato com Renard é, inicialmente, apenas para o torneio. "Negociações serão abertas após a campanha da Copa do Mundo para considerar a parceria de longo prazo", informou nota da FTF.

Carrasco da Argentina

Hervé Renard é reconhecido na Copa do Mundo por um grande feito no Mundial de 2022, no Catar: comandar a Arábia Saudita que venceu a Argentina por 2 a 1, de virada, na estreia da competição. Apesar da euforia, os árabes foram os lanternas daquele grupo, superados por México e Polônia.

Além dessa marca, o comandante é bicampeão da Copa Africana de Nações sob o comando de Zâmbia (2012) e Costa do Marfim (2015). No currículo, também treinou a seleção feminina francesa na Copa do Mundo de 2023 e na Olimpíada de Paris, além de contribuir com a classificação da Arábia Saudita para o Mundial de 2026. Por divergências no comando, deixou o cargo em abril.