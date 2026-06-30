Tiquinho Soares deve acionar Santos na Justiça e acertar contrato com o Fortaleza

O atacante Tiquinho Soares, que ainda tem vínculo com o Santos até 2027, acionará a Justiça para encerrar o contrato com a equipe paulista. O atleta deve tentar a rescisão indireta e ficar livre para ser o novo centroavante do Fortaleza, que ele já tem um acordo verbal. A informação foi apurada e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A negociação iniciou no dia 15 de junho. O atleta estava emprestado ao Mirassol, mas já encerrou o vínculo. O atacante de 35 anos deve fechar com o Fortaleza o contrato em definitivo, recebendo o salário de R$300 mil mensais. As tratativas com o Tricolor de Aço seguem em avanço. Thiago Carpini, técnico, se agrada com o nome do jogador.

Tiquinho fez apenas 10 jogos e só marcou um gol em 2026. A última partida ocorreu em 16 de maio. O atleta passou 27 minutos em campo, na derrota para o Atlético-MG pela Série A.

A janela de transferências caseira abrirá no próximo dia 6 e segue até 17 de julho. A CBF abriu para contratações em território nacional. A janela definitiva será entre os dias 20 de julho até 11 de setembro.

Tiquinho passou anos no futebol internacional, com retorno ao Brasil em 2022. Ele defendeu o Botafogo e fez 120 jogos, 44 gols e 17 assistências. Em 2025, foi para o Santos, teve sete gols e quatro assistências em 40 partidas.