Reserva do Brasil, entenda como Neymar tem Japão como maior vítima

O camisa 10 é uma opção no embate da Copa do Mundo, com 100% de aproveitamento.

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 14:50 (Atualizado às 14:55)
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Legenda: Neymar é o atual camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026
Foto: Chandan Khanna / AFP
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Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, o atacante Neymar tem o Japão como maior vítima com a camisa canarinha.

Dos 79 gols marcados pelo Brasil, nove foram diante dos japoneses. Logo, o camisa 10 é uma arma secreta nesta segunda-feira (29), no confronto válido pelas 16 avos da Copa do Mundo - o confronto iniciou às 14h e já terminou o 1º tempo com vitória parcial japonesa por 1 a 0.  

Brasil x Japão pela Copa do Mundo 2026

Os países se enfrentam pela fase 16 avos, sendo a primeira vez em um mata-mata. No caso de Neymar, as nações já duelaram em cinco momentos, e o atacante tem média de 1,8 gol por partida.

O aproveitamento com Neymar é de 100%. Foram quatro amistosos e um embate pela Copa das Confederações. O melhor rendimento individual foi em 2014, quando marcou os quatro da goleada por 4 a 0 contra o Japão. O confronto serviu como parâmetro para a Copa do Mundo daquele ano.

Confira o retrospecto do Brasil com Neymar contra o Japão

  • 2012 - Brasil 4x0 Japão (amistoso) | 2 gols
  • 2013 - Brasil 3x0 Japão (Copa das Confederações) | 1 gol
  • 2014 - Brasil 4x0 Japão (amistoso) | 4 gols
  • 2017 - Brasil 3x1 Japão (amistoso) | 1 gol
  • 2022 - Brasil 1x0 Japão (amistoso) | 1 gol
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