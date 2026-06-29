Reserva do Brasil, entenda como Neymar tem Japão como maior vítima

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, o atacante Neymar tem o Japão como maior vítima com a camisa canarinha.

Dos 79 gols marcados pelo Brasil, nove foram diante dos japoneses. Logo, o camisa 10 é uma arma secreta nesta segunda-feira (29), no confronto válido pelas 16 avos da Copa do Mundo - o confronto iniciou às 14h e já terminou o 1º tempo com vitória parcial japonesa por 1 a 0.

Brasil x Japão pela Copa do Mundo 2026

Os países se enfrentam pela fase 16 avos, sendo a primeira vez em um mata-mata. No caso de Neymar, as nações já duelaram em cinco momentos, e o atacante tem média de 1,8 gol por partida.

O aproveitamento com Neymar é de 100%. Foram quatro amistosos e um embate pela Copa das Confederações. O melhor rendimento individual foi em 2014, quando marcou os quatro da goleada por 4 a 0 contra o Japão. O confronto serviu como parâmetro para a Copa do Mundo daquele ano.

Confira o retrospecto do Brasil com Neymar contra o Japão