Post de jogador japonês recebe quase 1 milhão de comentários de brasileiros

Torcedores brasileiros invadiram em peso o perfil de Instagram do atacante japonês Kento Shiogai, após a vitória de virada do Brasil sobre o Japão, nessa segunda-feira (29). O último post publicado pelo atleta, em 15 de junho, recebeu quase 1 milhão de comentários nas horas seguintes ao jogo.

Em entrevista antes do duelo válido pela fase de 16 avos da Copa do Mundo, Shiogai disse que "o Brasil não é o mesmo de antigamente". A declaração de otimismo do japonês gerou controvérsia entre a torcida brasileira, que decidiu zoar o jogador após a classificação.

Diversos posts de Shiogai receberam uma invasão de comentários provocativos de brasileiros, desde esta segunda-feira. O post mais recente teve, mais precisamente, 946 mil comentários até as 9h desta terça-feira.

Shiogai não entrou em campo na derrota por 2 a 1 para o Brasil. Agora, a seleção brasileira vai enfrentar o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e Noruega, no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos EUA.