Portugal faz homenagem para Diogo Jota na Copa do Mundo

A seleção de Portugal realiza uma homenagem na Copa do Mundo ao atacante Diego Jota, que faleceu em 2025 durante um acidente de carro. Em memória ao atleta, o elenco português utilizou uma pulseira com o nome do jogador nas cores da bandeira do país, em verde e vermelho, na estreia do Mundial, nesta quarta-feira (17), diante da República Democrática do Congo, às 14h (de Brasília), em Houston, nos EUA.

A primeira exibição foi durante a apresentação da equipe, quando o volante Vitinha, do Paris Saint-Germain (PSG), chegou na coletiva do último sábado (13) com o acessório. Nas redes sociais, a expectativa de torcedores é de que Portugal promova a manifestação durante a estreia do Mundial.

Legenda: Uma pulseira com o nome de Diogo Jota será utilizado pelo elenco da seleção de Portugal Foto: divulgação

A iniciativa partiu direto do primeiro-ministro português Luís Montenegro, que se encontrou com a delegação antes do embarque para os Estados Unidos. O time nacional está no Grupo K, com Colômbia e Uzbequistão. Na história, o time liderado pelo atacante Cristiano Ronaldo tenta conquistar o primeiro título mundial com formação estrelada.

Jota era uma figura constante na seleção portuguesa e tinha o sonho de participar do primeiro Mundial na carreira. No momento da convocação, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou os escolhidos do técnico Roberto Martínez em uma lista apresentada como "27+1", em mais uma referência ao atacante.

Acidente de carro

O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, do Liverpool-ING, e o irmão André Silva, de 25 anos, atacante do Penafiel-POR, morreram em um sinistro de carro no noroeste da Espanha, perto da cidade de Zamora. O veículo em que estavam saiu da pista e pegou fogo, conforme informações da Guarda Civil na época.