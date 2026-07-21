Pedro Henrique cobra evolução do Fortaleza na Série B após derrota para o Vila Nova

Autor do gol do Fortaleza na partida diante do Vila Nova, Pedro Henrique destacou a importância da equipe crescer no restante da Série B e não desperdiçar pontos. Foi a primeira vez que ele marcou com a camisa do Leão. Fora de casa, o Tricolor do Pici foi derrotado por 2 a 1 pelo Vila Nova, em mais uma rodada da competição. A partida marcou a quinta derrota da equipe de Carpini como visitante.

"Série B é um campeonato muito competitivo, a gente sabe que tá devendo um pouquinho fora de casa. Acredito que a gente tenha margem de evolução, mas a gente não pode deixar isso para depois. A gente tem que fazer os resultados fora de casa iguais dentro de casa. É uma competição longa, mas uma competição que não podemos deixar pontos para trás", afirmou o atleta em entrevista após a partida.

"Já pensar no próximo adversário, corrigir o que tem para corrigir e pensamento positivo. Sempre positivo para tentar melhorar", completou.

Com o resultado, o Leão do Pici segue no quinto lugar da tabela com 31 pontos, fora do G4 da competição. O Fortaleza volta a campo na terça-feira (28), quando recebe o Botafogo-SP em mais um duelo da Série B. A partida terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.