Fortaleza perde para o Vila Nova e segue fora do G-4 da Série B

O Fortaleza voltou a ser derrotado na Série B do Brasileiro. A equipe comandada por Thiago Carpini foi superada pelo Vila Nova fora de casa. Douglas Mendes e João Vieira marcaram para o Tigre enquanto Pedro Henrique descontou para o Tricolor do Pici. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (21), no Estádio OBA, em Goiânia. Esta foi a quinta derrota do time cearense como visitante na competição.

Com o resultado, o Leão do Pici segue no quinto lugar da tabela com 31 pontos, fora do G4 da competição. Já o Vila Nova subiu para a vice-liderança da disputa, com 34 somados.

Próximo desafio

O Fortaleza volta a campo na terça-feira (28), quando recebe o Botafogo-SP em mais um duelo da Série B. A partida terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Como foi o jogo?

Em casa, o Vila Nova tomou a dianteira das ações ofensivas. Janderson chutou de fora da área e obrigou João Ricardo a fazer grande defesa. Mas não demorou para a equipe de Guto Ferreira abrir o placar. Aos 12 minutos, o gol veio. Douglas Mendes aproveitou cobrança de falta na área e cabeceou para marcar.

Os anfitriões seguiram dominando o jogo e conseguiram ampliar o placar aos 31 minutos. Janderson mandou um cruzamento, e Dellatorre aproveitou para cabecear. João Ricardo fez a defesa e, na sobra, João Vieira mandou para o fundo das redes.

O Fortaleza sequer levou perigo ao adversário, não conseguiu finalizar uma vez na direção do gol. Assim, o duelo foi para o intervalo com o Tigre na vantagem no placar por 2 a 0.

Legenda: Pedro Henrique, jogador do Fortaleza. Foto: Daiane Farias / Fortaleza EC

O Tricolor do Pici fez mudanças no intervalo para deixar o time mais ofensivo. Carpini promoveu a estreia do recém-contratado Nathan Fogaça. O Leão levou algum perigo em chute de Pedro Henrique, mas o goleiro fez a defesa. Guto Ferreira também fez trocas no time para reforçar a marcação.

O Leão recuperou a bola no meio-campo e avançou pelo lado direito. A bola sobrou para Paulo Baya, que chutou de fora da área. O goleiro Helton Leite espalmou, e Pedro Henrique chegou para completar e marcar o primeiro do Tricolor na partida.