Lucca Prior desfalca o Fortaleza; veja boletim médico

O Fortaleza tem um desfalque para o duelo contra o Vila Nova. Lucca Prior, de 22 anos está fora da partida após ter lesão confirmada pelo departamento do clube em nota. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), no OBA, em Goiânia.

Prior foi diagnosticado com uma contusão no joelho esquerdo. Em 2026, o atleta atuou em 29 partidas pelo Tricolor do Pici. Ele é o único atleta do clube liderado pelo técnico Thiago Carpini no departamento médico.

O Fortaleza entre em campo a partir das 21h35 (de Brasília), para duelo da última rodada do primeiro turno da Série B. Veja o tempo real.