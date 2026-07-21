Lucca Prior desfalca o Fortaleza; veja boletim médico

Equipe enfrenta o Vila Nova em mais um jogo da Série B,.

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 21:15 (Atualizado às 21:37)
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Legenda: Lucca Prior, jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/FortalezaEC

O Fortaleza tem um desfalque para o duelo contra o Vila Nova. Lucca Prior, de 22 anos está fora da partida após ter lesão confirmada pelo departamento do clube em nota. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), no OBA, em Goiânia. 

Prior foi diagnosticado com uma contusão no joelho esquerdo. Em 2026, o atleta atuou em 29 partidas pelo Tricolor do Pici. Ele é o único atleta do clube liderado pelo técnico Thiago Carpini no departamento médico. 

O Fortaleza entre em campo a partir das 21h35 (de Brasília), para duelo da última rodada do primeiro turno da Série B. Veja o tempo real.

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