Lucas Sasha detona arbitragem após Fortaleza x Vitória: 'Não sabem apitar sozinhos'

Lucas Sasha fez um forte desabafo sobre a arbitragem da partida entre Fortaleza e Vitória. O Tricolor do Pici foi derrotado por 2 a 1 no primeiro duelo da final da Copa do Nordeste de 2026. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (2), na Arena Castelão. O duelo foi comandado pelo árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho, da Federação Paraibana de Futebol. O jogador questionou a expulsão de Ronald, no segundo tempo, e outros lances da partida.

“A gente chega na final desse campeonato, que é desgastante, que está todo mundo no seu limite, para chegar aqui e ter uma arbitragem dessas. Já que a CBF quer fazer essas copas, e é muito legal fazer, que profissionalize isso! Para que não passe isso que passamos hoje!”, desabafou o atleta em entrevista à TV Jangadeiro.

“Se não, não vale de nada. O que vale estar longe da minha casa, da minha mulher e dos meus filhos, ficar um tempão concentrado, viajando para lá e para cá, para chegar e esse senhor fazer o que fez aqui dentro?. Ah, mas é desculpa do Sasha que é mau perdedor. Não! Até quando a gente vai ter que trabalhar com profissionais assim? Ele deu um cartão vermelho e a primeira coisa que ele falou: ‘Vou checar no VAR!’”, completou.

Eles não sabem mais apitar sozinhos. Pode me punir, pode fazer o que for! Mas é uma vergonha tudo isso. E sabe quem paga o preço? Somos nós, atletas. Agora é a torcida que nos vaia, é a torcida que vai ao CT. Somos nós, os atletas! Por causa de um senhor desse. Lucas Sasha Jogador do Fortaleza

Ronald foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo. O duelo também teve um pênalti marcado contra o Fortaleza. Com isso, o Vitória conseguiu o empate e, depois, virar o placar nos minutos finais da partida. O jogador questionou alguns lances.

“Com pênalti, com vermelho. A bola estava saindo pela lateral. Como é que ele dá um vermelho? Ele nem vê nada. É uma convicção para dar vermelho. Primeiro tempo, bola na mão ele não vê. É muito fácil apitar contra a gente. Aí ele vem dentro da nossa casa, numa final e pode ter colocado, eu espero que não, porque nosso time é um time que não desiste, mas pode ter colocado tudo a perder por causa da atuação desse senhor”, finalizou.

As equipes se enfrentam novamente no sábado (6), quando fazem o jogo decisivo pelo título do Nordestão. A partida terá início às 16h (de Brasília), no Barradão. O Leão da Ilha pode conquistar o título com um empate. Já o Tricolor do Pici precisa vencer por dois gols de diferença para erguer a taça.