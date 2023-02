Liverpool x Real Madrid: confira horário, palpites e onde assistir

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, (21), em jogo válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida acontece no Anfield, às 17h.

No Grupo A, o Liverpool ocupa o 2º lugar com 15 pontos, sendo cinco vitórias e uma derrota. O Real Madrid, no Grupo F, é o líder com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e também uma derrota.

Para a partida as equipes chegam em situações semelhantes. Em sua última rodada na Champions League, ambas equipes venceram. O Real Madrid goleou o Celtic por 5 a 1, com gols de Modric, Rodrygo, Asensio, Vini Jr e Frederico Valverde. O Liverpool venceu o Napoli por 2 a 0 e Salah e Darwin Nuñez marcaram os gols.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá tranmissão da HBO Max e TNT Sports.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Bajcetic; Salah, Gakpo e Roberto Firmino (Darwin Núñez). Técnico: Jurgen Klopp

Real Madrid: ​Courtois, Nacho, Éder Militão, Rudiger e Alaba; Camavinga, Modric e Ceballos; Valverde, Rodrygo (Benzema) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

LIVERPOOL X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA

Data: 21/02/2023

Horário: 17h

Local: Anfield

Árbitro: Istvan Kovacs