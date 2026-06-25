Joia da base do Ceará, Kayck Pará é convocado pela Seleção Brasileira Sub-15

Uma das joias das categorias de base do Ceará, o meia Kayck Pará foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. O atleta participa de uma sequência de amistosos contra o Chile durante julho.

Os confrontos serão nos dias 7 e 9, ambos na capital chilena Santiago. O trabalho da categoria é voltada para a preparação da Liga Evolução Conmebol, marcada para setembro desta temporada.

“A convocação do Kayck Pará reforça o trabalho realizado diariamente na Cidade Vozão. Um ativo do clube que recebe um importante reconhecimento da CBF, com a oportunidade de representar a Seleção Brasileira em amistosos internacionais da categoria Sub-15. Mais uma vez, o Ceará estará representado por um atleta em uma convocação da entidade. Isso é motivo de orgulho para todos nós que fazemos a base alvinegra”, afirmou Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará.

Ceará na Seleção Brasileira

Com a convocação de Kayck, o Ceará alcança a marca de quatro atletas chamados para representar o Brasil oriundos das categorias de base. Até o momento, as convocações foram Sub-15 e Sub-17.

A listagem contemplou o meia David e o atacante João Victor, ambos no Sub-17, além do zagueiro Rhuan Pedro, que recebeu uma oportunidade no Sub-15. No profissional, já fora da Cidade Vozão e com a carreira consolidada, os atacantes Arthur Cabral e Artur Victor também foram convocados.