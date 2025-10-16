João Ricardo passa por cirurgia e deve retornar ao Fortaleza em abril de 2026

O Fortaleza Esporte Clube informou que o goleiro João Ricardo foi submetido a um procedimento cirúrgico na tarde desta quarta-feira (15) devido à lesão no tendão do ombro direito. O protocolo de reabilitação prevê um retorno aos gramados em seis meses, ou seja, somente durante abril de 2026.

Assim, o atleta de 37 anos está fora da temporada. O vínculo com o Leão é até dezembro de 2026.

No Pici desde 2023, o arqueiro se tornou peça importante do elenco e titular absoluto da posição. Ao todo, fez 154 jogos com a camisa tricolor, sendo 34 apenas em 2025, quando acumulou contusões.

Para o setor, o técnico argentino Martín Palermo ainda conta com outras quatro opções dentro do elenco. A listagem então contempla os goleiros Brenno, Helton Leite, Vinícius Silvestre e Magrão.