Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

João Ricardo passa por cirurgia e deve retornar ao Fortaleza em abril de 2026

O goleiro de 37 anos está fora da atual temporada do time cearense

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:45)
Jogada
Legenda: O goleiro João Ricardo disputou 34 jogos pelo Fortaleza em 2025
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube informou que o goleiro João Ricardo foi submetido a um procedimento cirúrgico na tarde desta quarta-feira (15) devido à lesão no tendão do ombro direito. O protocolo de reabilitação prevê um retorno aos gramados em seis meses, ou seja, somente durante abril de 2026.

Assim, o atleta de 37 anos está fora da temporada. O vínculo com o Leão é até dezembro de 2026.

No Pici desde 2023, o arqueiro se tornou peça importante do elenco e titular absoluto da posição. Ao todo, fez 154 jogos com a camisa tricolor, sendo 34 apenas em 2025, quando acumulou contusões.

Para o setor, o técnico argentino Martín Palermo ainda conta com outras quatro opções dentro do elenco. A listagem então contempla os goleiros Brenno, Helton Leite, Vinícius Silvestre e Magrão.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

Fortaleza encaminha rebaixamento à Série B de 2026

teaser image
Jogada

Com um a mais, Fortaleza perde para o Vasco no Castelão e afunda no Z4 da Série A

Assuntos Relacionados
Foto de Killian Hayes, jogador do Detroit Pistons, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (16)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 9 minutos
Foto de Joe Flacco, do Cincinnati Bengals, em jogo contra o Green Bay Packers na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (16)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 15 minutos
João Ricardo em ação pelo Fortaleza

Jogada

João Ricardo passa por cirurgia e deve retornar ao Fortaleza em abril de 2026

O goleiro de 37 anos está fora da atual temporada do time cearense

Alexandre Mota Há 21 minutos
Foto de Erick Pulga comemorando gol pelo Bahia

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 24 minutos
Seleção Brasileira em ação pela Copa do Mundo

Jogada

CBF marca últimos amistosos da Seleção Brasileira em 2025; veja adversários e datas

Ao todo, o técnico Carlo Ancelotti tem mais quatro jogos até a Copa do Mundo

Alexandre Mota Há 41 minutos
jogadores

Jogada

Kuscevic e Pablo Roberto são expulsos após confusão em Fortaleza x Vasco; veja vídeo

Equipes se enfrentaram na Arena Castelão

Crisneive Silveira, Ian Laurindo e Fernanda Alves 15 de Outubro de 2025