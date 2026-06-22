Tempestade interrompe França x Iraque, primeiro jogo suspenso da Copa do Mundo 2026

Jogo entre França e Iraque, no Estádio da Filadélfia, está suspenso. É o primeiro da Copa do Mundo de 2026 a ser paralisado por questões climáticas. As equipes entraram em campo nesta segunda-feira (22) e conseguiram jogar o primeiro tempo, que terminou em 1 a 0 para os franceses, com gol de Mbappé.

Havia previsão de que a partida pudesse ser interrompida por esse motivo. Em nota, a Fifa informou que o jogo foi suspenso "por conta das condições severas do tempo."

A torcida foi orientada a deixar as arquibancadas. Além dos 15 minutos regulares de intervalo, o jogo ficará interrompido por mais 30 minutos por alerta de tempestade. As equipes se enfrentam em duelo do grupo I, na segunda rodada da Copa do Mundo.

Em breve mais atualizações.