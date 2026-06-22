Tempestade interrompe França x Iraque, primeiro jogo suspenso da Copa do Mundo 2026

Equipes se enfrentaram no Estádio da Filadélfia

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 19:27 (Atualizado às 19:55)
capa da noticia
Legenda: França x Iraque foi suspenso por questões climáticas.
Foto: Divulgação/Seleção da França
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Jogo entre França e Iraque, no Estádio da Filadélfia, está suspenso. É o primeiro da Copa do Mundo de 2026 a ser paralisado por questões climáticas. As equipes  entraram em campo nesta segunda-feira (22) e conseguiram jogar o primeiro tempo, que terminou em 1 a 0 para os franceses, com gol de Mbappé. 

Havia previsão de que a partida pudesse ser interrompida por esse motivo. Em nota, a Fifa informou que o jogo foi suspenso "por conta das condições severas do tempo." 

A torcida foi orientada a deixar as arquibancadas. Além dos 15 minutos regulares de intervalo, o jogo ficará interrompido por mais 30 minutos por alerta de tempestade. As equipes se enfrentam em duelo do grupo I, na segunda rodada da Copa do Mundo. 

Em breve mais atualizações.

Veja também

Imagem da notícia: Seleção Brasileira treina para enfrentar a Escócia sem Alisson em campo
Jogada

Seleção Brasileira treina para enfrentar a Escócia sem Alisson em campo
Imagem da notícia: Com show de Messi, Argentina vence Áustria pela Copa do Mundo e garante classificação
Jogada

Com show de Messi, Argentina vence Áustria pela Copa do Mundo e garante classificação

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Vídeo: Salah dança no vestiário após vitória histórica do Egito e recorde em Copas
Jogada

Vídeo: Salah dança no vestiário após vitória histórica do Egito e recorde em Copas

Jogador foi celebrado pelos colegas após um gol e uma assistência em jogo contra a Nova Zelândia

Crisneive Silveira

Há 8 minutos

Imagem da notícia Fortaleza x Palmeiras: veja datas e horários dos jogos pela Copa do Brasil
Jogada

Fortaleza x Palmeiras: veja datas e horários dos jogos pela Copa do Brasil

CBF divulgou tabelha detalhada do torneio nesta segunda-feira (22)

Brenno Rebouças

Há 31 minutos

Imagem da notícia Tempestade interrompe França x Iraque, primeiro jogo suspenso da Copa do Mundo 2026
Jogada

Tempestade interrompe França x Iraque, primeiro jogo suspenso da Copa do Mundo 2026

Equipes se enfrentaram no Estádio da Filadélfia

Crisneive Silveira

Há 1 hora

Imagem da notícia França x Iraque na segunda rodada da Copa do Mundo: acompanhe em tempo real
Jogada

França x Iraque na segunda rodada da Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Equipes se enfrentam no Estádio da Filadélfia

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará tem acerto com atacante Renzo López, do Vitória
Jogada

Ceará tem acerto com atacante Renzo López, do Vitória

O atleta é o 4º nome acertado para a janela de transferências

Brenno Rebouças

Imagem da notícia Seleção Brasileira treina para enfrentar a Escócia sem Alisson em campo
Jogada

Seleção Brasileira treina para enfrentar a Escócia sem Alisson em campo

Grupo volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Escócia

Crisneive Silveira