Com show de Messi, Argentina vence Áustria pela Copa do Mundo e garante classificação

A partida era válida pela 2ª rodada do Grupo J do Mundial

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 13:45 (Atualizado às 16:09)
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Legenda: O atacante Lionel Messi é o principal astro da seleção da Argentina
Foto: Roberto Schmidt / AFP
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Atual campeã mundial, a Argentina garantiu a vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (22) ao vencer a Áustria por 2 a 0, no estádio AT&T, em Dallas, nos EUA. O confronto era válido pela 2ª rodada do Grupo J e foi decidido com dois gols de Lionel Messi, que se isolou como o maior goleador da história do Mundial, agora com 18 bolas na rede.

O complemento da chave ocorre com Jordânia x Argélia, na meia-noite, terça (23), também nos EUA. Apesar desse cenário, os argentinos já confirmaram a liderança da chaveamento, com seis pontos.

O jogo

A Argentina iniciou a partida com intensidade, marcando em linha alta e pressionando a Áustria. Logo no início, uma grande oportunidade: Lautaro Martínez foi derrubado na área e sofreu um pênalti marcado com checagem do árbitro de vídeo (VAR). Aos 8, Lionel Messi cobrou direto para fora.

Aos 18, Messi teve mais uma chance. Em bela jogada individual, passou por dois marcadores e chutou cruzado para defesa do goleiro austríaco Alexander Schlager. Já aos 30, nova chance para o astro, que aproveitou o rebote de Enzo e finalizou forte para mais uma intervenção do arqueiro.

A insistência surtiu efeito aos 38, com um golaço. Medina cruzou rasteiro, Almada fez um corta-luz e Messi chegou batendo de primeira para abrir o placar no confronto e se isolar como o maior goleador da história da Copa do Mundo, com 17 tentos, superando o centroavante alemão Klose, com 16.

Com o placar, os argentinos administraram. Sem sustos, encerraram o 1º tempo com vitória parcial.

Na volta do intervalo, a Áustria se lançou ao ataque e buscou a igualdade. Aos 10, em cobrança de falta de Sabitzer, o goleiro Dibu Martínez fez uma defesaça, evitando o empate. Messi então respondeu aos 18, ao receber passe de Álvarez, fintar a marcação, finalizar e parar no arqueiro.

A partida então se tornou mais truncada, com excesso de faltas e menos chances claríssimas. Com um grupo experiente, a Argentina baixou o ritmo e passou a controlar as ações com posse de bola.

No último lance, para fechar o placar, Messi reapareceu. Aos 38 anos, em campo durante toda a partida, o astro fez mais um. Puxou contra-ataque, achou Julián Álvarez, que bateu travado, e pegou o rebote com passe de Paredes, protegeu a bola na pequena área e finalizou para encerrar a partida com vitória: 2x0.

Em tempo: Messi é o artilheiro da Copa, cinco gols. No Mundial, fez todos os tentos da Argentina.

Escalações

  • Argentina | Dibu Martínez; Molina, Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Medina (Tagliafico); Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul (Paredes) e Thiago Almada (Nico Gozález); Lionel Messi e Lautaro Martínez (Julian Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.
  • Áustria | Alexander Schlager; Posch (Prass), Danso, Alaba (Friendl) e Laimer; Seiwald, Xaver Schlager, Schmid (Wimmer), Wanner (Arnautovic) e Sabitzer; Gregoritsh (Chukwuemeka). Técnico: Ralf Rangnick

Argentina 2x0 Áustria | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 2ª rodada do Grupo J
  • Data: segunda-feira, 22 de junho de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Estádio AT&T, em Dallas, nos EUA
  • Gols: Lionel Messi aos 38' 1T (1x0) e Lionel Messi aos 49' 2T (2x0)
  • Cartões amarelos: Medina e Paredes (Argentina); Posch e Laimer (Áustria)
  • Árbitro: Amin Mohamed Omar (EGI)
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