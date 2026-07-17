Fortaleza x Novorizontino pela Série B: acompanhe em tempo real

Fortaleza e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (17) na Série B do Brasileiro de 2026, em jogo válido pela 18ª rodada. O jogo será às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
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A partida é válida pela 18ª rodada da competição nacional
Fortaleza e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (17) na Série B do Brasileiro de 2026, em jogo válido pela 18ª rodada. O jogo será às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
André Almeida, Brenno Rebouças e Crisneive Silveira