Fortaleza x Novorizontino pela Série B: acompanhe em tempo real

A partida é válida pela 18ª rodada da competição nacional

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 20:00 (Atualizado às 20:13)

Fortaleza e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (17) na Série B do Brasileiro de 2026, em jogo válido pela 18ª rodada. O jogo será às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

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