Fortaleza limita acesso de familiares de atletas ao Pici

A diretoria do Fortaleza limitou o acesso de familiares de jogadores e demais funcionários nas dependências do clube. Antes oferecendo passagem livre no Centro de Excelência, a gestão agora recomenda a solicitação de liberação prévia. A medida entrou em vigor após a derrota para o Atlético-GO pela Série B, no dia 12 de julho, e dividiu a opinião entre os atletas e os colaboradores.

Segundo o ge, o departamento de futebol adotou a estratégia a fim de evitar vazamento de informações das atividades. Logo, é válida em situações de pré-jogo e também de reapresentações.

Por conta da decisão, até mesmo ex-jogadores são impedidos de adentrar nas dependências durante os treinos da equipe principal. O fato ocorreu inclusive com Yago Pikachu em visita ao clube.

Apesar disso, o Diário do Nordeste ouviu profissionais que trabalham no Pici que ressaltaram que o acesso não foi apenas restrito: os familiares foram barrados. Ao ser consultada sobre a questão, a instituição optou por não se manifestar oficialmente sobre essa nova diretriz interna dentro do time.