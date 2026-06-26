Fortaleza e Vitória negociam troca de Neris por Pochettino

De olho na próxima janela de transferências do futebol brasileiro, que abre em 20 de julho, o Fortaleza negocia a contratação do zagueiro Neris, que está atualmente no Vitória. O Diário do Nordeste apurou que, se concretizada, a transação envolverá a ida de Pochettino para o Rubro-Negro.

A troca seria por empréstimo, mas alguns detalhes da negociação ainda estão sendo debatidos. Pochettino tem contrato com o Tricolor até o final de 2027 e é um dos salários mais altos do clube. A saída aliviaria a folha mensal, no entanto, questões financeiras ainda precisam ser resolvidas.

O contrato de Neris com o Vitória se encerra no final deste ano. O defensor está com pouco espaço no Leão da Barra, tendo participado de apenas 9 partidas no ano até aqui.

Em 2026, Pochettino já disputou 33 partidas pelo Fortaleza, marcou 3 gols e foi o autor de uma assistência. O argentino, no entanto, já não é mais um titular do time comandado por Carpini.

Para a próxima janela, o Tricolor já acertou com o atacante Pedro Henrique e tem interesse na contratação de Tiquinho Soares.