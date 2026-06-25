Com contrato até o fim de 2027, Fortaleza oficializa a contratação de Pedro Henrique

Jogador estava livre no mercado após passagem pelo Ceará e poderá atuar pelo Tricolor a partir da abertura da próxima janela de transferências

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
25 de Junho de 2026 - 14:48 (Atualizado às 15:10)
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Legenda: Pedro Henrique é anunciado pelo Fortaleza
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC
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O Fortaleza oficializou, nesta quinta-feira (25), a contratação do atacante Pedro Henrique. Livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Ceará, o jogador chega ao Tricolor com contrato válido até o fim de 2027.

Apesar de já ter sido anunciado pelo clube, PH só poderá entrar em campo a partir do dia 20 de julho, quando será aberta a próxima janela de transferências, logo após o encerramento da Copa do Mundo.

Aos 36 anos, o atacante atua preferencialmente pelos lados do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas também já foi utilizado como falso 9 em diferentes momentos da carreira, inclusive durante sua passagem pelo Vovô.

Com vasta experiência no futebol brasileiro e internacional, Pedro Henrique acumula passagens por Santa Cruz-RS, Grêmio, Caxias, FC Zurich-SUI, Rennes-FRA, PAOK-GRE, Qarabag-AZE, Astana-CAZ, Kayserispor-TUR, Sivasspor-TUR, Internacional, Corinthians e Ceará.

 

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