Fortaleza acerta contratação de volante Dudu, do Ferroviário

O Fortaleza acertou a contratação do volante Dudu, um dos destaques do Ferroviário em 2022. O atleta de 22 anos assinou vínculo de empréstimo com opção de compra até dezembro e vai integrar o elenco Sub-23 do Leão.

A informação divulgada oficialmente pela equipe coral. No ano vigente, o jogador participou de 15 partidas e foi titular absoluto do time coral.

Dudu teve boa atuação nos jogos do Clássico das Cores, pela semifinal do Campeonato Cearense de 2022. Apesar da eliminação coral, mostrou intensidade na marcação e movimentação, sendo peça importante no meio-campo.

FICHA DO ATLETA

Nome: Eduardo Marcelo Rodrigues Nunes (Dudu)

Posição: Volante

Data de Nascimento: 05/06/1999

Clubes: Santos/SP, Athletico Paranaense/PR, PSTC/PR, Tupã/SP, Ação/MT e Ferroviário