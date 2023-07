Ex-jogador Luis Fabiano é acusado de agressão por sua ex-mulher

O ex-jogador Luis Fabiano, que atuou pelo São Paulo e Seleção Brasileira, foi proibido pela Justiça de São Paulo de se aproximar ou estabelecer qualquer tipo de contato com sua ex-mulher, Juliana Paradela. Segundo o portal “g1”, Juliana acusa o atleta de agressão.

Ainda de acordo com o "g1", ela contou à Polícia Civil que passou por diversos episódios de agressão ao longo dos 24 anos em que esteve junto do atleta, tanto físicas quanto psicológicas.

“A última ameaça foi para eu providenciar a retirada dos meus bens pessoais e de minhas filhas, entre outras, tais como ele falar que devemos repensar nossas atitudes, pois ainda dependemos dele econômica e financeiramente”, disse ela.

Luis Fabiano nega

Por meio de sua assessoria de imprensa, Luis Fabiano esclareceu que desconhece a existência do boletim de ocorrência e que não recebeu nenhuma intimação. Veja a nota:

“Esclarece que apenas tomou conhecimento do assunto pelas matérias que vêm sendo veiculadas na mídia, e que, diante do teor das acusações formuladas contra sua pessoa, Luis Fabiano nega que tenha praticado qualquer tipo de violência doméstica contra Juliana, sua ex-esposa, com quem tem três filhas.