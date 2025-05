Escalação do Fortaleza contra o Cruzeiro: veja desfalques e provável time titular

O Fortaleza terá desfalques importantes no seu time titular e dificuldades para definir a escalação contra o Cruzeiro, na Série A. O Leão não poderá contar com o atacante Marinho, que foi expulso na última rodada do Brasileirão, contra o Vasco.

Além dele, outros jogadores não devem estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, como os volantes Lucas Sasha, Rossetto e Bruninho, e o atacante Moisés, todos eles em tratamento no departamento médico do clube. O volante Rodrigo pode ser relacionado.

Diante das ausências, Vojvoda deve levar a campo a seguinte equipe titular neste jogo da Série A do Brasileirão 2025: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Martínez e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam na Série A do Brasileirão 2025 neste domingo (25), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).