Destaque da Inglaterra, Jude Bellingham vale quase o mesmo que toda a seleção do Congo

A Inglaterra enfrenta a República Democrática do Congo nesta quarta-feira (1º), às 13h (de Brasília), nos EUA, em confronto da fase 16 avos da Copa do Mundo. Um duelo histórico de mata-mata, que coloca duas seleções separadas por um abismo: só um inglês vale quase todo o elenco africano.

Os ‘Leopardos’, que disputam apenas o segundo Mundial da história, tem uma delegação de atletas avaliada em € 143,9 milhões (cerca de R$ 850,4 milhões), enquanto apenas o meia Jude Bellingham, destaque da Inglaterra e do Real Madrid, tem valor de € 130 milhões (cerca de R$ 768,3 milhões).

Os valores são baseados na plataforma Transfermarkt, especializada em movimentações de mercado do futebol. Deste modo, o camisa 10 da equipe inglesa tem peso próximo de 26 jogadores.

Dificuldade de Congo

O recorte expõe o tamanho da dificuldade do Congo no confronto, que chega como azarão diante da Inglaterra. Retornando à Copa após 52 anos, avançou ao mata-mata após ficar na 3ª posição do Grupo K, registrando derrota para Colômbia, empate com Portugal e vitória contra o Uzbequistão.

A equipe já fez história na atual edição da competição, em feito tão grandioso quanto em 1974, quando foi o único representante africano na Copa. Na época, ainda sob o nome de “Zaire”, disputou três jogos, sendo superado na 3ª rodada pelo Brasil, então campeão mundial, pelo placar de 3 a 0.