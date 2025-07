Crônica: carinho da torcida com 'Fica, Vojvoda' marca saída de técnico do Fortaleza

“Fica, Vojvoda!” Foi assim, debaixo do sol quente, que torcedores do Fortaleza emocionaram o ex-técnico: pedindo a permanência dele. Parece ilógico. Mas o que se viu na tarde desta terça-feira (15), na sede do clube, no Pici, foi o futebol criando uma exceção dentro dele mesmo. Difícil lembrar de outro treinador demitido que tenha recebido tanto carinho. Discreto, o argentino deixou as lágrimas verterem. Não por acaso.

Foram quase cinco anos de batalhas. Para se firmar, para formar elenco, para administrar vestiário, entender os limites financeiros e o modo de trabalho do clube. Sob comando dele, o Leão quebrou diversos tabus e chegou a lugares antes distantes. Grandes campanhas no Brasileiro, três participações em Libertadores, vice-campeonato da Sul-Americana, títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, reviravoltas na tabela.

“Missão cumprida? Não”, respondeu choroso em entrevista no campo, enquanto ouvia gritos de agradecimento pelo trabalho realizado no clube. O Fortaleza de Vojvoda tornou-se o time do imponderável: para o bem e para o mal. Com grandes resultados e derrotas doloridas, esse camaleão surpreendeu o futebol brasileiro e sul-americano. Mesmo - e principalmente - nas adversidades. Por que não poderia ocorrer agora?

A diretoria do clube só saberá o que significou essa saída no futuro, com algum distanciamento. Embora as vitórias estejam escassas e a postura do time em campo seja apática, pareceu a hora errada para uma saída tão importante. O Leão ainda disputa Nordestão, Libertadores e Série A. E agora carece da maior referência em campo - e vai ser difícil construir outra.

Vojvoda tem suas limitações, mas queria ficar. Entende a pressão, conhece o grupo e, acima de tudo, respeita a instituição. Deu tantos nãos a outros clubes e foi limado por uma vitória que não veio - e poderia ter tirado o time da zona de rebaixamento. O argentino não merecia encerrar a trajetória no clube, tão vívida, de forma melancólica.

Mas e as contratações? O Tricolor não tem feito boas janelas de transferências desde 2023. Agora vem uma sequência de jogos em que o time precisa reagir enquanto se adequa ao estilo do novo técnico. Do público, o treinador recebeu agradecimentos emocionados, presentes e um carinho que ele se acostumou a sentir.

Meu coração está com dor. Eu fiz o máximo possível. Sempre tentei defender o Fortaleza e os jogadores. Juan Pablo Vojvoda Ex-técnico do Fortaleza

Talvez não tenha existido um técnico que tenha acreditado tanto nesses jogadores. Talvez não tenha existido uma torcida que tenha acreditado tanto num técnico. Nem um clube que tenha aberto tantas portas e fechado outras. É a vida no contraditório. Vojvoda saiu querendo ficar. E ficou. Na memória e no rastro da gentileza da pessoa e do sucesso do trabalho dele no Fortaleza.