Copa do Mundo: decoração de casa no CE tem cores e bandeira da Argentina

Copa do Mundo é sinônimo de ruas enfeitadas e casas decoradas com muito verde e amarelo pelo Brasil. Em Maranguape, cidade distante 27 km de Fortaleza, no entanto, uma residência no bairro Parque São João quebra esse paradigma.

Quem se aproxima da casa de Márcio Lima, de 39 anos, vê de longe o azul e o branco substituindo as cores da seleção brasileira. E para não ter nenhuma dúvida de qual país tem a torcida dele no Mundial de 2026, a bandeira da Argentina e a camisa de Lionel Messi, o craque argentino, estão estampadas na calçada.

Faixas alvicelestes no portão e bandeirinhas com as cores da atual campeã do mundo penduradas na calha complementam a decoração. Naquela casa, a expectativa não é pelo hexa, mas pelo tetracampeonato da Argentina.

Decorar a casa para torcer pelos hermanos foi algo que Márcio fez pela primeira vez, mas vibrar com a seleção argentina em Copas do Mundo não é novidade para o mecânico industrial. Ele faz isso desde 2006 e já está no sexto mundial torcendo pela Albiceleste.

Paixão via Timão

O apreço de Márcio pela Argentina curiosamente nasceu de um clube brasileiro. O maranguapense é apaixonado pelo Corinthians e no ano de 2005, Tevez e posteriormente Mascherano integraram o elenco do time paulista, tendo muito destaque.

No ano seguinte, os dois estavam defendendo a Argentina na Copa do Mundo da Alemanha, e como corintiano fanático, o mecânico passou a torcer pelo hermanos por conta dos dois atletas do clube do coração.

Para além de torcer pelos jogadores que o davam alegria no Corinthians, Márcio também passou a ver o atleta que viria a se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo iniciar sua trajetória com a camisa azul e branca. Lionel Messi defende a seleção desde 2005 e as atuações do craque converteram o maranguapense de vez em torcedor da Argentina.

Não é que os nossos vizinhos se tornaram uma segunda seleção para Márcio. Ele é enfático: “Só torço para a Argentina. Se for jogar contra o Brasil, eu torço para a Argentina”. Ele é o único da família com esse gosto.

Os amigos sabem da preferência dele faz tempo, mas muitos só tomaram conhecimento após a decoração peculiar. Parte da vizinhança ficou surpresa, alguns até contestaram, mas no geral, o maranguapense diz que tudo é saudável. “O pessoal frescava (brincava) comigo quando o Brasil ganhava da Argentina, mas eu também frescava de volta quando era o contrário. Na Copa passada, disseram que eu seria eliminado na primeira fase, mas na verdade fui o único a comemorar”, lembra.

Legenda: Foi a primeira vez que Márcio decorou na casa para torcer pela Argentina, mas já torce pelos hermanos desde 2006 Foto: Arquivo pessoal

Ele ainda não encontrou na cidade outros que torcem pela Argentina como ele para vibrar juntos nos jogos da Scalonetta, apelido dado à seleção comandada por Lionel Scaloni, mas acredita que com a repercussão que a casa dele teve, alguns podem aparecer.

Autoria própria

Toda a decoração foi feita apenas por Márcio. Ele não é pintor, mas isso não o impediu de pegar os baldes de tinta e colocar a mão na massa. Juntou com outros materiais que tinha em casa com as cores azul e branco e fez acontecer.

Foram cerca de três dias para deixar tudo prontinho para torcer em meio à Copa. E na primeira fase, ele viu a Argentina ganhar as três partidas e se classificar como líder do grupo J. O adversário dos 16 avos de final é Cabo Verde, em jogo marcado para o dia 3 de julho, sexta-feira.

“Não fiz pra aparecer, foi uma coisa de paixão. Se eu botar na cabeça que quero fazer uma coisa, eu faço”, disse.