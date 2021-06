Com dois gols de Pedro, Brasil vence Sérvia por 3 a 0 em amistoso preparatório para as Olimpíadas

A Seleção Brasileira Sub-23 venceu a Sérvia, na tarde desta terça-feira (8), por 3 a 0, no estádio Rajko Mitic, em amistoso preparatório para as Olimpíadas de Tóquio. Pedro (2x) e Guilherme Arana marcaram os gols da amarelinha no confronto.

O duelo contra os sérvios foi o último antes da convocação do técnico André Jardine para os Jogos Olímpicos. Na primeira partida amistosa, o Brasil perdeu para Cabo Verde por 2 a 1.

BOA VITÓRIA! #SeleçãoOlímpica termina preparação para os Jogos Olímpicos com um 3 a 0 sobre a Sérvia. Os gols foram marcados por Pedro (2) e Arana.



Agora vamos em busca do ouro! 🏅



🇧🇷 3x0 🇷🇸 | #BRAxSER



Foto: Ricardo Nogueira / CBF pic.twitter.com/lWXBatwoak — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 8, 2021

O jogo

Com uma partida sólida defensivamente e de imposição do meio para frente, o Brasil não tomou conhecimento da Sérvia e venceu com tranquilidade. O tento que abriu o marcador no estádio Rajko Mitic, foi marcado pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, aos 33 minutos do 1° tempo, após cruzamento de Gabriel Menino.

Minutos depois de abrir o marcador, a Seleção Brasileira Sub-23 quase anotou o segundo. Malcom lançou Pedro na área e o atacante acertou a trave do goleiro Gordic.

A estrela do atacante do Flamengo, no entanto, viria brilhar apenas no 2° tempo. Aos 29 minutos, Pedro recebeu bom passe de Malcom e ampliou o marcador para o Brasil. Aos 31, o centroavante voltou a balançar as redes de Gordic, após cruzamento de Guilherme Arana e uma finalização de costas.

Legenda: Guilherme Arana abriu o marcador contra os sérvios Foto: Ricardo Nogueira / CBF

Convocação final

Após os amistosos realizados em território sérvio, contra Cabo Verde e Sérvia, o técnico André Jardine se prepara para a convocação final para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O comandante da amarelinha anunciará os convocados no dia 17 de junho.

Estreia nas Olimpíadas

A estreia da Seleção Brasileira Sub-23 nos Jogos Olímpicos está marcada para o dia 22 de julho. O primeiro compromisso será contra a Alemanha, no estádio Yokohama. Será uma reedição da final de 2016, quando os brasileiros conquistaram o título inédito no Maracanã.