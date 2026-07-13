Ceará x Athletic na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Ceará x Athletic se enfrentam nesta segunda-feira (13) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 17ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h30, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE).

O Ceará vem de derrota na última rodada, tendo perdido para o Goiás por 2 a 0, na 16ª rodada. O Vovô soma 17 pontos em 16 jogos disputados, e ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela. O time agora tem novas contratações à disposição do técnico Daniel Paulista.

Legenda: Daniel Paulista avaliou o Ceará em seu primeiro jogo no comando Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Já o Athletic vem de derrota, tendo perdido em casa para o Operário-PR por 1 a 0 na rodada anterior. A equipe mineira está atualmente na 11ª colocação, somando 22 pontos em 16 rodadas disputadas. A equipe agora busca a recuperação fora de casa.

ONDE ASSISTIR

ESPN

Disney+

Verdinha FM 92.5

@jogadasvm no YouTube

Tempo real no Diário do Nordeste

COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará tem retornos importantes para esta partida. Os meias Vina e Alano estão recuperados de lesão e participam normalmente dos treinamentos. Eles devem voltar a ser relacionados, agora sob o comando do técnico Daniel Paulista.

Legenda: O Ceará só depende de sí para avançar na Copa do Nordeste após os resultados da 4ª rodada Foto: KID JUNIOR / SVM

Além desses atletas, o Ceará poderá contar com outra novidade: a contratação feitas pelo clube nesta janela de transferências. O meia-atacante Lucas Mugni já está registrados no BID.

Por outro lado, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com o volante Vinícius Zanocelo e com o zagueiro Pedro Gilmar, dois jogadores que estão entregues ao departamento médico, tratando lesões.

Do lado do Athletic, Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares, todos estes lesionados, devem ser os desfalques para o técnico Alex de Souza. Os demais jogadores estão à disposição para defenderem o time mineiro nesta partida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Bryan Borges, Eder, Luizão e Sánchez; Júlio César, João Gabriel, Lucas Mugni e Melk; Matheusinho e Lucca. Técnico: Daniel Paulista.

Athletic: Luan Polli; Diogo Batista, Lucas Belezi, Jonathan Silva e Zeca; João Miguel, Jota e Kauan Rodrigues; Max, Ian Luccas e Dixon Vera. Técnico: Alex de Souza.

CEARÁ X ATHLETIC | FICHA TÉCNICA