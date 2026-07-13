Ceará x Athletic na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Ceará x Athletic se enfrentam nesta segunda-feira (13) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 17ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h30, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE).
O Ceará vem de derrota na última rodada, tendo perdido para o Goiás por 2 a 0, na 16ª rodada. O Vovô soma 17 pontos em 16 jogos disputados, e ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela. O time agora tem novas contratações à disposição do técnico Daniel Paulista.
Já o Athletic vem de derrota, tendo perdido em casa para o Operário-PR por 1 a 0 na rodada anterior. A equipe mineira está atualmente na 11ª colocação, somando 22 pontos em 16 rodadas disputadas. A equipe agora busca a recuperação fora de casa.
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O Ceará tem retornos importantes para esta partida. Os meias Vina e Alano estão recuperados de lesão e participam normalmente dos treinamentos. Eles devem voltar a ser relacionados, agora sob o comando do técnico Daniel Paulista.
Além desses atletas, o Ceará poderá contar com outra novidade: a contratação feitas pelo clube nesta janela de transferências. O meia-atacante Lucas Mugni já está registrados no BID.
Por outro lado, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com o volante Vinícius Zanocelo e com o zagueiro Pedro Gilmar, dois jogadores que estão entregues ao departamento médico, tratando lesões.
Do lado do Athletic, Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares, todos estes lesionados, devem ser os desfalques para o técnico Alex de Souza. Os demais jogadores estão à disposição para defenderem o time mineiro nesta partida.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ceará: Richard; Bryan Borges, Eder, Luizão e Sánchez; Júlio César, João Gabriel, Lucas Mugni e Melk; Matheusinho e Lucca. Técnico: Daniel Paulista.
Athletic: Luan Polli; Diogo Batista, Lucas Belezi, Jonathan Silva e Zeca; João Miguel, Jota e Kauan Rodrigues; Max, Ian Luccas e Dixon Vera. Técnico: Alex de Souza.
CEARÁ X ATHLETIC | FICHA TÉCNICA
- Competição: 17ª rodada da Série B do Brasileirão
- Local: estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE)
- Data: 13/07/2026 (segunda-feira)
- Horário: 20h30 (de Brasília)