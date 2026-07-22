Ceará atualiza situação de quatro atletas no departamento médico; confira

Alvinegro busca recuperação na Série B do Brasileiro

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 20:44 (Atualizado às 20:49)
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Legenda: O lateral-direito português Rafael Ramos chegou ao Ceará em 2024
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará divulgou atualização do boletim médico nesta quarta-feira (22). A equipe comandada pelo técnico Daniel Paulista tem quatro atletas em tratamento: Zanocelo, Rafael Ramos, Pedro Gilmar e Luizão. A equipe busca recuperação na Série B do Brasileiro. 

Veja atualização do boletim médico:

  • Zanocelo: Fisioterapia em função de lesão ligamentar no joelho direito;
  • Rafael Ramos: Fisioterapia em função de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo; 
  • Pedro Gilmar: Fisioterapia pré-operatória;
  • Luizão: Iniciou treinos no campo com a fisioterapia.

O Ceará volta a campo no domingo (26), quando enfrenta o São Bernardo em mais rodada da Série B. A partida terá início às 16h (de Brasília), fora de casa.

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