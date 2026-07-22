Ceará atualiza situação de quatro atletas no departamento médico; confira

O Ceará divulgou atualização do boletim médico nesta quarta-feira (22). A equipe comandada pelo técnico Daniel Paulista tem quatro atletas em tratamento: Zanocelo, Rafael Ramos, Pedro Gilmar e Luizão. A equipe busca recuperação na Série B do Brasileiro.

Veja atualização do boletim médico:

Zanocelo: Fisioterapia em função de lesão ligamentar no joelho direito;

Rafael Ramos: Fisioterapia em função de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo;

Pedro Gilmar: Fisioterapia pré-operatória;

Luizão: Iniciou treinos no campo com a fisioterapia.

O Ceará volta a campo no domingo (26), quando enfrenta o São Bernardo em mais rodada da Série B. A partida terá início às 16h (de Brasília), fora de casa.