Catar 2022: Copa do Mundo tem 13 seleções confirmadas; veja estágio das obras e datas

A principal competição de seleções tem data marcada para estreia: 21 de novembro de 2022 - estedendo-se até 18 de dezembro. A Copa do Mundo do Catar reunirá 32 equipes, sendo a última com o atual formato, e será a primeira realizada no Oriente Médio.

Das 32 seleções que disputarão o Mundial em 2022, 13 já estão definidas. Com exceção do país-sede Catar, que ganha vaga automaticamente por sediar a competição, todas as equipes garantiram vaga através das Eliminatórias. Ao todo, 211 nações filiadas à FIFA inscreveram-se para participar das eliminatórias.

A 22ª edição da Copa do Mundo contará com a 22ª participação do Brasil. O país segue sendo o único no mundo a disputar todas as edições, tendo sido campeão em cinco: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Os franceses, atuais campeões do mundo, disputarão sua 16ª edição de mundial, defendendo o título conquistado em 2018, na Rússia. Argentina, Espanha, Bélgica (líder do ranking da FIFA), Inglaterra e Alemanha são algumas das seleções que também garantiram vaga para o Qatar.

Seleções garantidas na Copa do Mundo do Qatar

Argentina

Alemanha

Bélgica

Brasil

Catar

Croácia

Dinamarca

Espanha

França

Holanda

Inglaterra

Sérvia

Suíça

Legenda: Argentina e Brasil estão garantidas na Copa do Mundo do Qatar em 2022 Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Estágio das obras

No último domingo (21), a organização da Copa do Mundo do Catar anunciou a conclusão das obras do Estádio Ras Abu Aboud, mais conhecido como Stadium 974, o sétimo estádio entregue para o Mundial de 2022.

O estádio, localizado na capital Doha, receberá sete jogos da Copa do Mundo até às oitavas de final, tendo capacidade para receber 40 mil pessoas.

A inauguração do estádio, realizado no domingo, marcou, também, o início da contagem regressiva para a abertura da Copa do Mundo de 2022.

O Estádio Ras Abu Aboud se junta aos estádios Al Bayt, Khalifa International, Al Thumama, Ahmad Bin Ali, Al Janoub e Education City na lista dos palcos para a Copa do Mundo de 2022 com obras concluídas pelo Comitê Supremo para Entrega e Legado (CS). O Estádio Lusail, palco da grande final da Copa do Mundo do Catar, com capacidade para 80 mil pessoas, está com obras concluídas, mas só será inaugurado em 2022.

Datas da Copa do Mundo

A abertura do Mundial do Catar será realizada no dia 21 de novembro de 2022, com a final sendo disputada em 18 de dezembro. A previsão é de que a primeira etapa da Copa do Mundo seja disputada em 12 dias, com quatro confrontos acontecendo diariamente, com horários preestabelecidos: 07h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília).

Vale ressaltar, porém, que a FIFA deverá fazer alterações após o sorteio final, que deverá acontecer em março do próximo ano.