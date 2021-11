Com show de Mbappé, França vence Cazaquistão e mantém liderança do Grupo D das Eliminatórias

Com quatro de Mbappé e dois gols de Karim Benzema, a França não tomou conhecimento e goleou o Cazaquistão por 7 a 0, pela 9ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O duelo aconteceu no Estádio Parc des Princes, em Paris. Rabiot e Griezmann completaram a goleada.

O resultado manteve os franceses na liderança. Com 15 pontos (quatro vitórias e três empates) a França abriu quatro pontos de vantagem para a vice-líder Finlândia.

A equipe de Didier Deschamps volta a campo na terça-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), contra a Finlândia. Em caso de vitória, os franceses garantem vaga na Copa do Mundo do Qatar.