Carpini explica derrota do Fortaleza mesmo com um jogador a mais: 'A equipe sentiu'

O Fortaleza conheceu a quinta derrota na Série B ao perder por 1 a 0 para o Atlético-GO neste domingo (12), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 17ª rodada da competição. O revés foi o quarto da equipe como visitante.

A derrota fez o Tricolor cair duas posições na tabela de classificação da Série B. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini tentou explicar o resultado, mesmo com a equipe atuando com um jogador a mais durante parte do confronto.

“Eu acho que, mais do que ficar com a superioridade numérica, foi logo em seguida tomar o gol da maneira que nós tomamos. A equipe sentiu um pouco, tanto que, na sequência, a gente quase sofre o segundo. Então, acho que isso pesou muito mais.”

Para o treinador, a expulsão de Gustavo Coutinho acabou criando uma falsa sensação de vantagem para a equipe, que reduziu o nível de competitividade em campo.

“É uma situação, eu falo para os atletas, perigosa, né? Porque os atletas entendem que têm um jogador a mais em campo e todo mundo começa a pensar dessa maneira. Daqui a pouco, a gente começa a competir menos, fazer menos força porque tem um jogador a mais. Daqui a pouco, a gente está com três, quatro a menos.”

Agora, o Leão do Pici volta as atenções para o próximo compromisso na Série B. A equipe recebe o Novorizontino na próxima sexta-feira (17), às 21h, na Arena Castelão.