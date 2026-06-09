Brasil x EUA na Arena Castelão supera 42 mil ingressos e libera novo setor para vendas
A partida de futebol feminino ocorre nesta terça-feira (9), às 21h30
O jogo da Seleção Brasileira contra os EUA na Arena Castelão superou a marca de 42 mil ingressos. A marca é histórica, estabelecendo o maior público já registrado no futebol feminino no Nordeste quando a bola rolar nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), em Fortaleza. Antes, o recorde era de Recife, quando o Brasil venceu a Jamaica por 4 a 0, na Arena Pernambuco, em 2024, com 33.272 espectadores.
O Diário do Nordeste apurou que, até o momento, foram emitidos 42.056 bilhetes, sendo 39.972 vendidos. Por conta das buscas, o setor Sul do estádio também teve abertura para a comercialização liberadas no site da Bilheteria Virtual.
O movimento mostra a força do futebol feminino e da equipe nacional, que mobiliza torcedores desde a chegada na cidade, com festa no hotel em que o elenco ficou hospedado. A "Rainha" Marta, com 40 anos e seis Bolas de Ouro, também foi bastante tietada pela torcida, acertando então o retorno à equipe nacional após litígio de quase uma temporada.
Com a Copa do Mundo de 2027 ocorrendo no país, superar a barreira de 40 mil pessoas em um estádio também é um passo importante na busca da capital cearense como palco da abertura do Mundial, uma vez que Fortaleza está entre as cidades-sede. A definição, por meio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Fifa, ainda não foi oficializada.