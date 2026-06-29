Entenda o que acontece se o Brasil perder para o Japão

Uma derrota para o Japão elimina a Seleção Brasileira ainda nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Com isso, o Brasil dá adeus ao sonho do hexacampeonato e encerra uma de suas campanhas mais curtas na história dos Mundiais.
Até o momento, a equipe terá disputado apenas quatro partidas, três pela fase de grupos e uma pelos 16 avos de final. Em caso de eliminação, o Brasil não terá chances de seguir às oitavas e encerrará sua participação no torneio. Entenda o que acontece se o Brasil empatar com o time asiático e como funciona a prorrogação na Copa do Mundo.
O que diz o regulamento da Copa do Mundo sobre empates?
Nos 16 avos de final, o regulamento da Copa do Mundo prevê que não há possibilidade de classificação em caso de derrota.
Se o Brasil perder para o Japão no tempo regulamentar, estará eliminado.