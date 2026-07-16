Baú do Jogada #7 - Eu já dei uma figurinha ao craque da Costa Rica numa Copa do Mundo

Eu já dei uma figurinha ao craque da seleção da Costa Rica numa Copa do Mundo. Essa história inusitada, tema de mais uma edição da seção Baú do Jogada, começou alguns meses antes do torneio de 2014, realizado no Brasil.
Na época, repercutiu no mundo todo uma reclamação que Joel Campbell fez em suas redes sociais. O jogador do Arsenal abriu uma quantidade enorme de pacotinhos de figurinhas, e não se achou. Daí questionou a Panini se ele estava mesmo no álbum.
Confira a série Baú do Jogada:
- #1 - O dia em que Ceará e Fortaleza se uniram e venceram o Flamengo de Zico
- #2 - O ídolo do Ceará que morreu após passar mal em campo no PV
- #3 - O dia em que o Leão entrou em campo com um leão
- #4 - O ano em que Ceará e Mastruz com Leite formaram um dueto
- #5 - O dia em que Garrincha jogou pelo Fortaleza
- #6 - O jogo em que o Castelão recebeu quase 120 mil pessoas
Ideia de pauta
Quando vi que a Costa Rica faria o primeiro jogo de Fortaleza na Copa do Mundo, me veio uma ideia de pauta. Eu precisava achar uma figurinha dele, pra presenteá-lo na passagem pela cidade.
A oportunidade veio no dia seguinte ao jogo contra o Uruguai. Joel Campbell havia feito um dos gols na vitória de sua seleção por 3 a 1. Domingo de manhã, cheguei cedinho ao campo da Unifor e fiquei à espera.
Agradecimento
Depois de quatro horas, o assessor de imprensa da Costa Rica me concedeu somente 40 segundos de conversa. Na calçada antes de os jogadores entrarem no ônibus.
Foi o suficiente para Joel Campbell agradecer, e dizer que ninguém havia feito aquela gentileza. Nem na Costa Rica e nem em Santos, onde a equipe fez a preparação.
Eu estive na cobertura de todos os jogos no Castelão, mas minha lembrança marcante daquela Copa não foi num estádio. Foi da matéria massa que ninguém havia pensado.
Virei notícia também
Sou jornalista raiz, mas penso que é aceitável sim repórter virar notícia. Eu fui, no Diário do Nordeste do dia 16 de junho de 2014.
Fiquei com uma figurinha de Joel Campbell, mas devia ter guardado aquele jornal.
Confira a série Baú do Jogada:
- #1 - O dia em que Ceará e Fortaleza se uniram e venceram o Flamengo de Zico
- #2 - O ídolo do Ceará que morreu após passar mal em campo no PV
- #3 - O dia em que o Leão entrou em campo com um leão
- #4 - O ano em que Ceará e Mastruz com Leite formaram um dueto
- #5 - O dia em que Garrincha jogou pelo Fortaleza
- #6 - O jogo em que o Castelão recebeu quase 120 mil pessoas