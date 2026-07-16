Baú do Jogada #7 - Eu já dei uma figurinha ao craque da Costa Rica numa Copa do Mundo

Este foi o dia em que dei ao atacante Joel Campbell uma figurinha que ele esperou por meses. E, assim, virei tema de matéria no Diário do Nordeste

Escrito por Rafael Luis Azevedo rafael.azevedo@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Joel Campbell, que havia reclamado por não achar sua figurinha, ganhou uma do jornalista
Foto: Acervo pessoal
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Eu já dei uma figurinha ao craque da seleção da Costa Rica numa Copa do Mundo. Essa história inusitada, tema de mais uma edição da seção Baú do Jogada, começou alguns meses antes do torneio de 2014, realizado no Brasil.

Na época, repercutiu no mundo todo uma reclamação que Joel Campbell fez em suas redes sociais. O jogador do Arsenal abriu uma quantidade enorme de pacotinhos de figurinhas, e não se achou. Daí questionou a Panini se ele estava mesmo no álbum.

Confira a série Baú do Jogada:

Joel Campbell virou notícia após divulgar que não achou sua figurinha
Legenda: Joel Campbell virou notícia após divulgar que não achou sua figurinha
Foto: Reprodução Twitter

Ideia de pauta

Quando vi que a Costa Rica faria o primeiro jogo de Fortaleza na Copa do Mundo, me veio uma ideia de pauta. Eu precisava achar uma figurinha dele, pra presenteá-lo na passagem pela cidade.

A oportunidade veio no dia seguinte ao jogo contra o Uruguai. Joel Campbell havia feito um dos gols na vitória de sua seleção por 3 a 1. Domingo de manhã, cheguei cedinho ao campo da Unifor e fiquei à espera.

Joel Campbell fez um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Uruguai
Legenda: Joel Campbell fez um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Uruguai
Foto: AFP

Agradecimento

Depois de quatro horas, o assessor de imprensa da Costa Rica me concedeu somente 40 segundos de conversa. Na calçada antes de os jogadores entrarem no ônibus.

Foi o suficiente para Joel Campbell agradecer, e dizer que ninguém havia feito aquela gentileza. Nem na Costa Rica e nem em Santos, onde a equipe fez a preparação.

Joel Campbell foi um dos bons jogadores da Copa de 2014
Legenda: Joel Campbell foi um dos bons jogadores da Copa de 2014
Foto: Rafael Luis Azevedo / SVM

Eu estive na cobertura de todos os jogos no Castelão, mas minha lembrança marcante daquela Copa não foi num estádio. Foi da matéria massa que ninguém havia pensado.

Ingressos do setor de imprensa dos jogos da Copa do Mundo realizados no Castelão
Legenda: Ingressos do setor de imprensa dos jogos da Copa do Mundo realizados no Castelão
Foto: Rafael Luis Azevedo / SVM

Virei notícia também

Sou jornalista raiz, mas penso que é aceitável sim repórter virar notícia. Eu fui, no Diário do Nordeste do dia 16 de junho de 2014.

Fiquei com uma figurinha de Joel Campbell, mas devia ter guardado aquele jornal.

Entrega de figurinha virou notícia no Diário do Nordeste
Legenda: Entrega de figurinha virou notícia no Diário do Nordeste
Foto: Reprodução

Confira a série Baú do Jogada:

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