Baú do Jogada #6 - O jogo em que o Castelão recebeu quase 120 mil pessoas

Quem é torcedor de arquibancada sabe: quando o Castelão recebe público acima de 63 mil pessoas, a experiência de ir a um jogo é desconfortável, tamanha a lotação. Atualmente com capacidade oficial de 63.904 lugares, parece inacreditável que um dia o estádio já tenha recebido quase o dobro.

Pois foi isso o que aconteceu no dia 27 de agosto de 1980. A noite em que o Castelão registrou seu recorde de público: incríveis 118.496 pagantes.

Foi num amistoso entre Brasil e Uruguai, jogo que inaugurou a conclusão do anel superior da arquibancada do estádio. Episódio que é lembrado em mais uma edição do Baú do Jogada, do Diário do Nordeste.

Confira a série Baú do Jogada:

Legenda: Estádio Castelão foi inaugurado com anel superior incompleto, em 1973 Foto: Arquivo Diário do Nordeste/SVM

Inaugurado de forma incompleta

O Castelão foi inaugurado no dia 11 de novembro de 1973, ainda sem o anel superior completo. A capacidade, mesmo assim, era de 60 mil lugares.

Somente sete anos depois a arquibancada foi finalmente concluída, por decisão do governador Virgílio Távora. Passados oito meses de obras, a capacidade estava ampliada para 130 mil pessoas. O Castelão virava, na época, o terceiro maior estádio do Brasil e o quarto no mundo.

Legenda: O Castelão se tornou o 4º maior estádio do mundo Foto: Airton Bezerra/Diário do Nordeste/SVM - 16/01/1986

Eventos históricos

A ideia era que o Castelão pudesse receber o papa João Paulo II. E assim aconteceu no dia 9 de julho de 1980, numa cerimônia histórica. No mês seguinte, o primeiro jogo do novo estádio.

Em 27 de agosto, uma quarta-feira, a seleção brasileira veio a Fortaleza pela primeira vez, para o amistoso contra o Uruguai. A expectativa era grandiosa.

Foram colocados à venda 120 mil ingressos. Pra dar conta de tanta gente, os portões foram abertos ao meio dia - mais de nove horas antes do jogo.

"A turma até brincava dizendo que o cara não podia sorrir, porque batia bochecha com bochecha", relembra o jornalista Tom Barros, do Sistema Verdes Mares.

Legenda: Com o anel superior completo, a capacidade do estádio subiu para 130 mil lugares Foto: Arquivo Diário do Nordeste/SVM

Seleção da Copa de 1982

A seleção brasileira viajou completa, com exceção de Zico, que estava em excursão com o Flamengo na Europa. Vieram Junior, Sócrates, Cerezo e vários outros que iriam à Copa do Mundo de 1982.

O único gol do jogo foi do lateral-direito Getúlio, cobrador de pênaltis e faltas do São Paulo. O goleiro uruguaio era o famoso Rodolfo Rodríguez.

"Esse goleirão chegou e me deu um tapa antes disso aí tudo. Aí eu falei, deixa ele, ele não me conhece, eu vou arrebentar essa rede", conta Getúlio, que hoje mora em Belo Horizonte. "Não deu nem tempo de ele se mexer".

Legenda: O Brasil venceu o Uruguai por 1 a 0, com gol de Getúlio Foto: Reprodução Tribuna do Ceará

Renda recorde em jogos da seleção brasileira

Na história do futebol brasileiro, houve 278 jogos com mais de 100 mil pagantes. Um deles foi esse no Castelão - o único com tal marca no estado do Ceará.

A renda de 16,5 milhões de cruzeiros foi a maior em jogos da seleção brasileira até então. Isso representa o equivalente a R$ 6,5 milhões em valores de hoje, mais que o dobro da maior arrecadação do Castelão na era do real - os R$ 3 milhões da partida Fortaleza 0x0 Flamengo, pelo Brasileirão de 2024.

Legenda: O estádio Castelão era muito diferente no século 20 Foto: Arquivo Diário do Nordeste/SVM

O maior jogo da história

Aquele público de quase 120 mil pessoas foi possível por conta de uma estrutura no Castelão completamente diferente do que conhecemos hoje.

"Nós tínhamos a geral, um setor onde não havia cadeira, as pessoas ficavam em pé. Não tinham as cadeiras que tem hoje, era cimento no anel superior. Na parte debaixo havia cadeiras, mas não era em todo o circuito. Então a dimensão ficava maior por conta do espaço que sobrava", explica Tom Barros.

Legenda: O estádio Castelão tinha, até a virada do século, um setor onde o torcedor ficava de pé: a geral Foto: Antônio Carlos/Diário do Nordeste/SVM - 13/03/2000

Em 1986, o Castelão ganhou novos refletores. No início dos anos 2000, o estádio desativou a geral, ganhou cadeiras em toda a arquibancada e cobertura. E, para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, foi quase inteiramente remodelado.

Vimos jogos de Taça Libertadores da América e até uma quartas de final de Copa do Mundo, com o Brasil em campo. Mas quem viveu tudo isso garante: nada chegou perto da comoção de 1980.

Colaborou:

Pesquisador Eugênio Fernandes Fonseca

Legenda: A última reforma do Castelão ocorreu para a Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014 Foto: Governo Federal

Confira a série Baú do Jogada: