Barcelona x PSG na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Duas forças do futebol mundial se enfrentam na primeira fase da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lamine Yamal comemora gol com a camisa do Barcelona
Foto: JOSEP LAGO / AFP

Barcelona e PSG se enfrentam na Champions League nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será às 16h, no estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • TNT
  • HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford.

PSG: Cavaleiro; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Mendes; Lee, Vitinha e Zaire-Emery; Mbaye, Ramos e Barcola.

BARCELONA X PSG | FICHA TÉCNICA

  • Competição: segunda rodada da Champions League 2025/2026
  • Local: estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
  • Data: 01/10/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
