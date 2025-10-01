Barcelona x PSG na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Duas forças do futebol mundial se enfrentam na primeira fase da Liga dos Campeões
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Barcelona e PSG se enfrentam na Champions League nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será às 16h, no estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- TNT
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford.
PSG: Cavaleiro; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Mendes; Lee, Vitinha e Zaire-Emery; Mbaye, Ramos e Barcola.
BARCELONA X PSG | FICHA TÉCNICA
- Competição: segunda rodada da Champions League 2025/2026
- Local: estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
- Data: 01/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
