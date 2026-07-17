América-MG x Ceará na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

América-MG e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (17) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 18ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

O América-MG vem de empate na última rodada, tendo empatado com o Londrina em 1 a 1, na 17ª rodada. O Coelho soma sete pontos em 17 jogos disputados, e ocupa atualmente a 20ª e última colocação na tabela. O time só venceu um jogo até aqui na Série B.

Já o Ceará vem de empate, tendo empatado em casa com o Athletic em 0 a 0 na rodada anterior. A equipe cearense está atualmente na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, somando 18 pontos em 17 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

Disney+ Premium

Verdinha FM 92.5

@jogadasvm no YouTube

Tempo real no Diário do Nordeste

COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará tem novidades importantes para esta partida. O lateral-esquerdo Sávio, o volante Pavani e o centroavante Renzo López foram relacionados e podem estrear com a camisa do Vozão nesta partida. Renzo López deve começar como titular.

Por outro lado, seis jogadores ficaram de fora da relação. Rafael Ramos, ⁠Luizão, Gilmar e Zanocelo estão entregues ao departamento médico. O centroavante Wendel Silva ficou fora por opção técnica. O lateral-esquerdo Fernando acertou rescisão.

Do lado do América-MG, três jogadores estão lesionados e devem desfalcar a equipe mineira nesta partida contra o América. Trata-se de Cássio, Eduardo Person e Alê. Os demais jogadores estão à disposição para a partida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Gustavo, Alex Silva, Manoel, Ricardo Silva, Dalbert; Felipe Amaral, Yago Souza, Segovinha; Paulo Victor, Gabriel Barros, Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer.

Ceará: Richard; Bryan Borges, Júlio César, Eder e Sanchez (Sávio); Richardson, João Gabriel, Alano (Pavani) e Lucas Mugni; Melk e Renzo López. Técnico: Daniel Paulista.

AMÉRICA-MG X CEARÁ | FICHA TÉCNICA