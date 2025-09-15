Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TV Globo exibe 'Quando Encontrei Você' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (15)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (15) traz humor, leveza e comédia para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena do filme com um casal em um bar, trocando olhares e refletindo emoções fortes em um ambiente de iluminação ambiente.
Legenda: Elenco é composto por Rose Reid, Jedidiah Goodacre e Katherine McNamara
Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (15), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Quando Encontrei Você", uma das superproduções de comédia romântica mais populares dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Quando Encontrei Você' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Rejeitada por uma prestigiosa escola de música de Nova York, a aspirante a violinista Finley decide estudar no exterior, na Irlanda rural, para se redescobrir. Lá, ela conhece a estrela de cinema Beckett Rush e um romance improvável surge entre eles.

Conheça o elenco principal de 'Quando Encontrei Você'

A trama de "Quando Encontrei Você" ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma em cada cena. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Patrick Bergin, Saoirse-Monica Jackson;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Quando Encontrei Você" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • A atriz principal, Rose Reid, teve aulas de violino especificamente para o papel de Finley, já que sua personagem é uma talentosa aspirante a violinista.
  • Muitos dos lugares deslumbrantes que você vê no filme, como os Cliffs of Moher, são locações reais e icônicas da Irlanda. Isso adiciona uma camada de autenticidade à viagem da protagonista.

Assista ao trailer de 'Quando Encontrei Você'

Assuntos Relacionados
Cena do filme com um casal em um bar, trocando olhares e refletindo emoções fortes em um ambiente de iluminação ambiente.
Zoeira

TV Globo exibe 'Quando Encontrei Você' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (15)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (15) traz humor, leveza e comédia para o público de casa

A. Seraphim
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

Flávia explica para Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal por um curto período de tempo.

A. Seraphim
15 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

Marlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado.

A. Seraphim
15 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

Tato fica revoltado ao saber que não poderá tomar qualquer atitude sem a aprovação de Queiroz.

A. Seraphim
15 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez.

A. Seraphim
15 de Setembro de 2025
Imagem mostra cartaz da minissérie adolescência, principal vencedora do emmy awards 2025
Zoeira

'Adolescência' domina Emmy Awards e leva seis estatuetas; veja lista de vencedores

Sucesso da Netflix venceu em seis categorias, incluindo a de melhor minissérie. Série segue jovem acusado de assassinar uma colega de turma

Redação e AFP
15 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Setembro de 2025
Montagem de Antonia Fontenelle e Giselle Itié, envolvidas em um processo judicial por danos morais
Zoeira

Justiça dá prazo de 15 dias para Antonia Fontenelle indenizar Giselle Itié por danos morais

Quantia da sentença corrigida já ultrapassa os R$ 88 mil

Redação
14 de Setembro de 2025
Piseiro foi o ritmo da semana na Dança dos Famosos
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (14/09)?

Em edição dedicada ao piseiro, competição segue em fase classificatória

Redação
14 de Setembro de 2025