TV Globo exibe 'Quando Encontrei Você' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (15)
A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (15) traz humor, leveza e comédia para o público de casa
Nesta segunda-feira (15), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Quando Encontrei Você", uma das superproduções de comédia romântica mais populares dos últimos anos.
A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Saiba qual é o resumo de 'Quando Encontrei Você' que vai passar na 'Sessão da Tarde'
Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Rejeitada por uma prestigiosa escola de música de Nova York, a aspirante a violinista Finley decide estudar no exterior, na Irlanda rural, para se redescobrir. Lá, ela conhece a estrela de cinema Beckett Rush e um romance improvável surge entre eles.
Conheça o elenco principal de 'Quando Encontrei Você'
A trama de "Quando Encontrei Você" ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma em cada cena. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Patrick Bergin, Saoirse-Monica Jackson;
Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Quando Encontrei Você" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- A atriz principal, Rose Reid, teve aulas de violino especificamente para o papel de Finley, já que sua personagem é uma talentosa aspirante a violinista.
- Muitos dos lugares deslumbrantes que você vê no filme, como os Cliffs of Moher, são locações reais e icônicas da Irlanda. Isso adiciona uma camada de autenticidade à viagem da protagonista.
Assista ao trailer de 'Quando Encontrei Você'