TV Globo exibe 'Quando Encontrei Você' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (15)

Nesta segunda-feira (15), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Quando Encontrei Você", uma das superproduções de comédia romântica mais populares dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Quando Encontrei Você' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Rejeitada por uma prestigiosa escola de música de Nova York, a aspirante a violinista Finley decide estudar no exterior, na Irlanda rural, para se redescobrir. Lá, ela conhece a estrela de cinema Beckett Rush e um romance improvável surge entre eles.

Conheça o elenco principal de 'Quando Encontrei Você'

A trama de "Quando Encontrei Você" ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma em cada cena. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Patrick Bergin, Saoirse-Monica Jackson;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Quando Encontrei Você" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

A atriz principal, Rose Reid, teve aulas de violino especificamente para o papel de Finley, já que sua personagem é uma talentosa aspirante a violinista.

Muitos dos lugares deslumbrantes que você vê no filme, como os Cliffs of Moher, são locações reais e icônicas da Irlanda. Isso adiciona uma camada de autenticidade à viagem da protagonista.

Assista ao trailer de 'Quando Encontrei Você'