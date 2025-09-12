Diário do Nordeste
TV Globo exibe 'Oito Mulheres e um Segredo' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (12)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (12) traz uma mistura de comédia e ação para o público de casa

A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Mulheres elegantemente vestidas em um metrô, com expressões sérias e ar de ação e suspense.
Legenda: Filme é estreado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Mindy Kaling
Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (12), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Oito Mulheres e um Segredo", uma das superproduções de ação e comédia mais populares dos últimos anos, com direção do cineasta Gary Ross.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial", que começa às 15h15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Oito Mulheres e um Segredo' que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Recém-saída da prisão, Debbie Ocean logo procura sua ex-parceira Lou para realizar um elaborado assalto: roubar um colar de diamantes no valor de 150 milhões de dólares, que a empresa Cartier mantém em um cofre. O plano é convencer a organização a emprestá-lo para que a estrela Daphne Kluger use a joia no badalado Met Gala, um dos eventos mais chiques e vistosos de Nova York. Para tanto, Debbie e Lou reúnem uma equipe composta apenas por mulheres: Nine Ball, Amita, Constance, Rose e Tammy.

Conheça o elenco principal de 'Oito Mulheres e um Segredo'

A trama de Oito Mulheres e um Segredo ganha vida através de um elenco que entrega um show de atuação e carisma. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Oito Mulheres e um Segredo que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • Locais de Filmagem: Muitas das cenas do filme foram gravadas em locais reais de Nova York, como o famoso Metropolitan Museum of Art. Para filmar lá, a equipe precisou trabalhar em horários específicos para não interferir no funcionamento do museu.
  • Homenagem ao Original: "Oito Mulheres e Um Segredo" é um spin-off da franquia "Onze Homens e Um Segredo". O filme faz várias referências sutis ao original, incluindo a aparição de um membro do elenco do filme de 2001, o que liga a história de forma divertida. Além disso, a personagem de Sandra Bullock, Debbie Ocean, é irmã de Danny Ocean, o protagonista dos filmes anteriores.

Assista ao trailer de 'Oito Mulheres e um Segredo'

Assista ao trailer de Oito Mulheres e um Segredo e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

