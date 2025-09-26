TV Globo exibe 'Bons Companheiros' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (26)

Nesta sexta-feira (26), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Bons Companheiros", uma das superproduções de comédia mais aclamadas dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Bons Companheiros' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

O dublê Luo busca a ajuda de sua filha distante e do namorado dela, advogado, quando seu amado cavalo dublê pode ser leiloado para pagar suas dívidas.

Conheça o elenco principal de 'Bons Companheiros'

A trama de "Bons Companheiros" ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma para o público de casa. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Jackie Chan, Haocun Liu, Kevin Guo, Wu Jing, Rongguang Yu;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Bons Companheiros" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

Ao longo do filme, em momentos de reflexão do personagem, são exibidas montagens de cenas reais de acrobacias lendárias da carreira de Jackie Chan, retiradas de seus filmes clássicos dos anos 80 e 90. Essas cenas servem para contextualizar o legado e as dificuldades de seu personagem.

O cavalo que coestrela o filme, chamado Red Hare, também é um animal treinado para acrobacias (stunt horse). A química e as cenas de ação entre Chan e o cavalo são um ponto central e um destaque da produção.

Assista ao trailer de 'Bons Companheiros'

Assista ao trailer de "Bons Companheiros" e veja as principais cenas do filme antes de assistir: