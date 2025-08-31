Diário do Nordeste
Que horas começa 'Titãs' deste domingo (31/08)

Série conta a história do ex-parceiro de Batman, Dick Grayson

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Que horas começa 'Titãs' deste domingo (31)
Legenda: Série vai ao ar após o programa "Silvio Santos com Patrícia Abravanel"
Foto: Divulgação

A série "Titãs" vai ao ar neste domingo (31), no Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, às 00h, após o "Programa Sílvio Santos com Patrícia Abravanel".

A produção, criada por Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, acompanha a história do antigo parceiro do Batman, Dick Grayson.

Ao longo da série, Dick conhece Rachel, uma jovem com poderes misteriosos. Juntos, cruzam o caminho de Kory, uma mulher sem memória sobre sua identidade e habilidades especiais, e Garfield, um garoto que se transforma em tigre. Unidos pelo destino, formam uma improvável equipe de heróis. 

Na primeira temporada, a produção conta com 11 episódios. A classificação indicativa da série no SBT é para maiores de 14 anos.

