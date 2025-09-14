Diário do Nordeste
Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (14/09)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A apresentadora Patrícia Abravanel
Legenda: O programa é apresentado por Patrícia Abravanel
Foto: Divulgação / SBT

A nova temporada do clássico "Show do Milhão" começou em maio deste ano, sob o comando da apresentadora Patrícia Abravanel. No jogo de perguntas e respostas, os participantes têm a chance de ganhar até R$ 1 milhão.

O quadro é exibido dentro do “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”. No novo episódio da temporada, a atração continua a receber famosos para disputar o prêmio no "Show do Milhão Celebridades".

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (14)?

O Show do Milhão é um dos quadros do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que começa às 19 horas, no SBT.

