Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (21/09)?

O programa dominical começa depois do "Domingão com Huck"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto das apresentadoras do Fantástico Poliana Abritta e Maju Coutinho, sentadas no estúdio do Fantástico.
Legenda: Programa dominical é apresentado por Poliana Abritta e Maju Coutinho.
Foto: Divulgação/Globo.

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (21) irá ao ar às 20h50, após o "Domingão com o Huck".

Entre os destaques, o Show da Vida trará uma reportagem especial que revela detalhes da execução do ex-delegado geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, um dos principais símbolos do combate à facção criminosa PCC. O ex-delegado já sabia que estava jurado de morte.

A revista eletrônica também tem a estreia da nova temporada de "Negritudes". Serão contadas histórias de quem veio para esse mundo para transformar e inspirar, segundo divulgado pelo Fantástico. A primeira história é sobre um ator que começou "tímido", mas hoje é destaque na dramaturgia. 

Que horas começa o Fantástico hoje (21)?

O "Fantástico" vai ao ar a partir de 20h50 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h30.

