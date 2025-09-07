Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo, 07 de setembro

Diário do Nordeste
Redação
Zoeira
Legenda: O game show é apresentado por Tom Cavalcante
Foto: Divulgação / TV Record

O "Acerte ou Caia" deste domingo (7) começa às 17h, na TV Record, logo após o "Love & Dance". Comandado por Tom Cavalcante, o game show contará com um time de peso na disputa pelo prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil.

O jogo busca testar os famosos em conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas. Cada um tem até 30 segundos para responder corretamente e ficar longe do fundo do buraco.

Convidados deste domingo:

Tiago Abravanel, ator, cantor e apresentador

Felipe Araújo e Ana Vilela, representantes da música brasileira

Rafael Almeida, ator e diretor

Jéssica Smetak, jornalista e apresentadora da Record Bahia

Outros que participam da atração estão os comediantes Eddy Jr., Ênio Vivona, Raquel Leal e a atriz, a roteirista Cris Werson, a  DJ Bárbara Labres e o ex-BBB Michel Nogueira.

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (7)?

O "Acerte ou Caia" começa às 17h. A exibição acontece na TV Record, mas o programa também pode ser acessado na íntegra no RecordPlus, o streaming da Record.

Redação
Há 1 hora
