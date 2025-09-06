Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (07/09)?

A edição comemorativa de 20 anos da “Dança dos Famosos” começa às 18h10, na segunda parte do “Domingão com Huck”, logo depois de "Campeões de Bilheteria" na TV Globo.

Nessa etapa, Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa sobem ao palco do programa se apresentando em duplas com os professores.

No último domingo, após as apresentações, foram eliminadas as duplas Fernanda Paes Leme e Dudu Rangel, que ficaram em sétimo lugar no ranking, e Cátia Fonseca e Luca Carvalho, que ficaram em último lugar.

Na edição 2025 da competição, estão Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa, David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson, Manu Bahtidão, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (7)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 18h10, na TV Globo.