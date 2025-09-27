Diário do Nordeste
'Altas Horas' homenageia Marília Mendonça neste sábado (27/09)

Programa comandado por Serginho Groisman irá relembrar participações marcantes da Rainha da Sofrência

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marília Mendonça se apresentando no palco do Altas Horas
Legenda: A edição vai ao ar em memória aos quatro anos de saudade da cantora, morta em novembro de 2021.
Foto: Reprodução / TV Globo.

O programa “Altas Horas”, deste sábado (27), fará uma homenagem especial à cantora Marília Mendonça, relembrando momentos da artista que marcou o sertanejo e se consagrou como a Rainha da Sofrência. 

A edição vai ao ar em memória aos quatro anos de saudade da cantora, morta em novembro de 2021.

Marília acena para o público do programa.
Legenda: Marília sempre ia para a atração apresentar seus novos projetos musicais.
Foto: Reprodução / TV Globo.

A atração irá reexibir trechos das participações de Marília no programa, em que interpretou sucessos que embalaram toda uma geração, como “Infiel”, “Eu Sei de Cor”, “De Quem é a Culpa?”, “Ciumeira” e “Supera”.

A primeira presença da artista no palco de Serginho Groisman aconteceu em 2017. Desde então, retornou diversas vezes para apresentar novos trabalhos. Em abril de 2018, por exemplo, esteve acompanhada de Maiara & Maraisa para divulgar o projeto “As Patroas”, marco na valorização das vozes femininas no sertanejo.

Na época, Marília destacou a importância de cantar sobre assuntos reais do cotidiano.

Marília Mendonça no palco do Altas Horas.
Legenda: Cantora começou a participar do programa comandado por Serginho Groisman em 2017.
Foto: Reprodução / TV Globo

“O que a gente vem conquistando era algo complicado […], embora já tenhamos Roberta Miranda e Paula Fernandes, era difícil […], e eu sentia falta de falar dos assuntos reais do dia a dia, de que a gente é traída”, disse.

Outro momento de destaque foi em 2019, quando Marília participou do programa já grávida de seu filho Léo Mendonça Huff. No ano seguinte, em 2020, ainda durante a pandemia, a cantora voltou ao palco da atração.

Que horas começa o Altas Horas?

Excepcionalmente, o “Altas Horas” deste sábado será exibido após a Faixa Combate, por volta das 00h20, na TV Globo.

