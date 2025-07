Raphael Sousa, dupla de Felipe Alves, faz homenagem após morte do sertanejo

O cantor Raphael Sousa escreveu uma homenagem para Felipe Alves, com quem ele fazia dupla, após a morte do sertanejo.

"Sempre vou lembrar de você assim, sorrindo, cantando, motivando e cuidando de todos a sua volta. Obrigado por acreditar no meu sonho e me incluir no seu! Sempre vou honrar seu nome e sempre vou fazer questão de falar quem foi realmente o Felipe, meu Felipão", iniciou o artista, nos Stories.

"Abracem, falem, se declarem, não tenham medo de viver, a vida é curta, um tiro, o medo, a desculpa vão fazer vocês não valorizarem pessoas incríveis. Tudo passa muito rápido nesse plano. Eu te amo, obrigado por tudo! Canta daí, meu irmão", continuou ele.

Veja também É Hit Áudio sobre divisão de seguro contradiz versão de Dona Ruth ao 'Fantástico' É Hit Luísa Sonza grava música com Mariah Carey e visita mansão da cantora; veja vídeo É Hit Cantor Fabiano Menotti capota carro em acidente na BR-040, em Juiz de Fora

Felipe tinha 24 anos e morreu após sofrer traumatismo craniano em um acidente. Ele chegou a ficar internado em estado grave no Hospital Regional de Araguaína, no Tocantins, mas não resistiu. A notícia da morte foi dada no Instagram para os fãs.

Felipe e Raphael se tornaram dupla em abril deste ano.