Topic pega fogo na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, e trânsito é desviado

Uma topic, veículo do transporte complementar de Fortaleza, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (25), na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo. Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o veículo fazia a linha 755 – Curió/Riomar Kennedy, no sentido Antônio Bezerra. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi identificada em tempo real pelo sistema de videomonitoramento do Centro Operacional Integrado da Etufor, que acionou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o órgão, o motorista e os dois passageiros que estavam na van conseguiram deixar o veículo rapidamente antes que as chamas se espalhassem, evitando vítimas.

Trânsito foi desviado

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram enviados ao local para controlar o tráfego. O trecho no sentido Centro/Avenida Mister Hull precisou ser bloqueado durante o atendimento da ocorrência.

Enquanto o Corpo de Bombeiros realizava o trabalho de resfriamento do veículo, todos os veículos passaram a circular temporariamente pelo corredor exclusivo de ônibus.

A expectativa é que a via seja totalmente liberada após a conclusão dos procedimentos de segurança.

A Etufor informou que as circunstâncias que provocaram o incêndio ainda serão apuradas. Até o momento, não há informações sobre o que deu início às chamas.