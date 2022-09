De cobra que vira ouro a princesa encantada: conheça a caverna que une lenda e medo no sertão do CE

As cavernas, no imaginário popular, reúnem uma infinidade de mistérios, misticismos e lendas. Imergir nestes locais às vezes vai muito além do que apenas romper a forma geológica da cavidade rochosa. É preciso entender as histórias seculares que as envolvem, como acontece na Gruta Casa de Pedra, em Itatira, interior do Ceará localizado a 163 km da capital.



O local, que hoje é um Sítio histórico tombado pelo Iphan, abriga a lenda de que uma princesa indígena encantada vive dentro desta caverna. O nome “casa de pedra” faz referência à forma em que a gruta seria dividida, assim como uma residência, com quarto, – que seria o da princesa – cozinha e sala.



Segundo a lenda, os homens que entram dentro desta caverna à procura da princesa nunca mais retornam e, aquele que conseguir passar uma noite lá dentro e desencantar a princesa, a Casa de Pedra se transformaria em um castelo. A lenda ultrapassou gerações e tornou o local um dos principais pontos turísticos da cidade.







O pesquisador em cultura popular, escritor e gestor cultural em Itatira, Marcos Lennon Jucá Lopes, explica que dentre as três lendas ligadas à Casa de Pedra, a da princesa encantanda é a mais contada e difundida em Itatira."Essa relação de grutas e princesas é um fato muito comum no imaginário local, devido às diversas cavidades em pedras encontradas no Município. A cidade abriga curiosidades e lendas únicas, como esta", detalha Lennon.

Legenda: As lendas da Casa de Pedra ultrapassaram as gerações e tornou o local um dos principais pontos turísticos da cidade Foto: Adson Nunes

O estudioso diz que a lenda nasceu a partir da existência de duas tribos da região, ambas rivais. "Em certo período, um indígena de uma tribo acaba se apaixonando por uma indígena da tribo rival, algo perigoso e incomum nesse período, visto a briga por território à época".